"Милан" с фантастическим голом уверенно обыграл "Лацио" и ворвался в зону Лиги чемпионов (видео)

Тео Эрнандес совершил потрясающий сольный проход от своих ворот, который завершил точным ударом в верхний угол.

"Милан" одержал победу над "Лацио" в домашнем матче 34-го тура итальянской Серии А – 2:0 .

Подопечные Стефано Пиоли решили судьбу игры еще в первом тайме. На 17-й минуте Исмаэль Беннасер забил после передачи Оливье Жиру.

А на 29-й минуте "россонери" удвоили свое преимущество. После зрелищного сольного прохода через все поле точный удар в верхний угол ворот из-за пределов штрафной нанес Тео Эрнандес. Интересно, что в роли ассистента выступил голкипер миланцев Майк Меньян.

Обзор матча

"Милан" (61 очко) поднялся на четвертое место в Серии А, которое дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Лацио" с 64 баллами остался на второй позиции.

В среду, 10 мая, "Милан" на своем поле будет принимать "Интер" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. 13 мая "россонери" в следующем туре чемпионата Италии в гостях сыграют со "Специей" украинского полузащитника Виктора Коваленко.

"Лацио" 12 мая дома встретится с "Лечче" в поединке 35-го тура Серии А.

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