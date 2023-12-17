"Милан" с голом юного дебютанта одержал разгромную победу и приблизился к лидерам Серии А (видео)

"Россонери" закрепились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
"Милан" разгромил "Монцу" в домашнем матче 16-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 3:0.
На третьей минуте встречи хозяев поля вывел вперед нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс.
Под занавес первого тайма "россонери" удвоили свое преимущество. На 41-й минуте гол забил 18-летний сербский защитник Ян-Карло Симич, для которого этот матч стал дебютным на профессиональном уровне.
На 24-й минуте Симич заменил получившего травму Томмазо Побегу. К слову, родители юного игрока следили за поединком на трибунах – камеры выхватили их реакцию, когда был забит гол.
Famiglia Simic pic.twitter.com/SWtLbjBrFx— LP (@iamLP9) December 17, 2023
Во втором тайме подопечные Стефано Пиоли сделали счет разгромным – на 76-й минуте Ноа Окафор отправил третий мяч в сетку ворот гостей.
Обзор матча "Милан" – "Монца"
Эта победа позволила "Милану" (32 очка) закрепиться на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Россонери" сократили отставание от лидеров чемпионата – "Интера" (38 баллов + матч в запасе) и "Ювентуса" (37 пунктов). "Монца" (21 очко) располагается на 11-й строчке.
В следующем туре "Милан" 22 декабря на выезде сыграет с "Салернитаной". В тот же день "Монца" будет принимать "Фиорентину".
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