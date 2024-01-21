"Милан" совершил яркий камбэк и одолел соперника в матче 21-го тура Серии А (видео)

"Милан" на выезде обыграл "Удинезе" в матче 21-го тура итальянской Серии А. Напряженный поединок в городе Удине завершился со счетом 2:3 .

На 31-й минуте игры Рубен Лофтус-Чик вывел "россонери" вперед. Перед перерывом хозяева отыгрались – на 42-й минуте точный удар нанес Лазар Самарджич.

Во втором тайме "Удинезе" сумел повести в счете – на 62-й минуте отличился Флориан Товен.

Однако подопечные Стефано Пиоли смогли оформить камбэк и вырвать победу. Сначала на 83-й минуте счет сравнял Лука Йович, а затем на 90+3-й минуте Ноа Окафор забил решающий мяч.

Обзор матча "Удинезе" – "Милан"

"Милан" (45 очков) остался на третьем месте в Серии А. Лидируют в чемпионате "Интер" (51 балл) и "Ювентус" (49 пунктов), которые провели на один матч меньше. "Удинезе" (18 очков) идет на 17-й позиции рядом с зоной вылета.

В следующем туре "Милан" 27 января примет "Болонью". В тот же день "Удинезе" на выезде встретится с "Аталантой".

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