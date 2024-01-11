"Милан" уступил "Аталанте" и не сумел выйти в полуфинал Кубка Италии (видео)

Дубль Тена Копмайнерса вывел "Богиню" в следующий раунд турнира.
"Милан" на собственном поле проиграл "Аталанте" в матче 1/4 финала Кубка Италии. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 1:2.
В конце первого тайма команды обменялись голами. На 45-й минуте "россонери" вывел вперед Рафаэл Леау, но на 45+2-й минуте гости ответили усилиями Тена Копмайнерса.
Во второй половине встречи "Богиня" вырвала победу – Копмайнерс реализовал пенальти на 59-й минуте, таким образом оформив дубль.
Обзор матча "Милан" – "Аталанта"
Ранее в 1/2 финала Кубка Италии вышла "Фиорентина", которая в серии пенальти выбила "Болонью". Также полуфиналистом турнира стал "Лацио", который минимально одолел "Рому".
В последнем четвертьфинале в четверг, 11 января, померяются силами "Ювентус" и "Фрозиноне". Этот матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
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