"Милан" в большинстве потерпел сенсационное фиаско и вылетел из Кубка Италии (видео)

"Милан" на собственном поле проиграл "Торино" в матче 1/8 финала Кубка Италии. Поединок завершился сенсационным поражением действующего чемпиона страны со счетом 0:1 по итогам овертаймов.

В основное время встречи команды не смогли определить победителя. Отметим, что на 70-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил защитник "быков" Коффи Джиджи.

Однако воспользоваться численным преимуществом подопечные Стефано Пиоли не смогли. Игра перешла в экстра-таймы, где на 114-й минуте Мишель Адопо принес "Торино" победу.

Обзор матча

Добавим, что последний раз "Милан" выигрывал Кубок Италии 20 лет назад – в 2003-м. В этом году "россонери" снова останутся без этого трофея.

В 1/4 финала "Торино" сыграет с победителем матча "Фиорентина" – "Сампдория".

Ранее сообщалось, что в четвертьфинал Кубка Италии вышел "Интер". Миланский клуб в экстра-таймах победил "Парму" с легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном.

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