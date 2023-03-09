"Милан" в большинстве сдержал "Тоттенхэм" и впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

"Тоттенхэм" и "Милан" сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок в Лондоне завершился со счетом 0:0 .

На протяжении игры подопечные Антонио Конте нанесли 10 ударов по воротам (2 – в створ), на что команда Стефано Пиоли ответила своими 14 ударами (3 – в створ).

Однако голов ни одна из команд так и не забила. Отметим, что на 77-й минуте "шпоры" остались в меньшинстве – Кристиан Ромеро заработал вторую желтую карточку.

Обзор матча

Первый матч между этими командами завершился победой "Милана" со счетом 1:0. Поэтому именно итальянский клуб по сумме двух поединков вышел в четвертьфинал турнира. "Россонери" сыграют там впервые за последние 11 лет.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

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