"Милан" в главном матче тура разобрался с "Ювентусом" и поравнялся с лидерами Серии А (видео)

"Милан" нанес поражение "Ювентусу" в центральном поединке 9-го тура итальянской Серии А. Битва на "Сан-Сиро" завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего обладателя "скудетто".

Подопечные Стефано Пиоли вышли вперед в компенсированное к первому тайму время. Защитник "россонери" Фикайо Томори отличился после передачи Оливье Жиру.

После перерыва "красно-черным" удалось удвоить свое преимущество. На 54-й минуте результативный удар в свой актив записал Браим Диас. К концу встречи счет не изменился.

"Милан" - "Ювентус": турнирное положение после матча

Благодаря этой победе "Милан" теперь имеет 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Столько же зачетных баллов имеют два лидера чемпионата - "Наполи" и "Аталанта" украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 13 пунктами остался на восьмой позиции.

В следующем туре "россонери" 16 октября на выезде сыграют с "Вероной", а подопечные Массимилиано Аллегри днем ранее в гостях проведут дерби с "Торино".

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