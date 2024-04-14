"Милан" в матче с двумя отмененными голами совершил камбэк против аутсайдера Серии А (видео)

"Россонери" сумели спастись от поражения в результативном поединке с "Сассуоло".

"Милан" на выезде сыграл вничью против "Сассуоло" в матче 32-го тура итальянской Серии А – 3:3 .

Хозяева шокировали соперника двумя быстрыми голами. Уже на 4-й минуте счет в игре открыл Андреа Пинамонти, а на 10-й минуте Арман Лорьенте удвоил преимущество "черно-зеленых".

На 20-й минуте "россонери" сократили отставание в счете – отличился Рафаэл Леау.

После перерыва Лорьенте на 53-й минуте оформил дубль и вернул "Сассуоло" гандикап в два мяча.

Однако подопечным Стефано Пиоли удалось оформить камбэк и избежать поражения. На 59-й минуте точный удар нанес Лука Йович, а на 84-й минуте Ноа Окафор принес гостям ничью.

Отметим, что два гола "Милана" были отменены после просмотра видеоповтора (VAR) из-за офсайда. Оба раза ворота соперника поражал Сэмюэл Чуквуэзе – на 18-й и 63-й минутах.

Обзор матча "Сассуоло" – "Милан"

После этого матча "Милан" (69 очков) остался на втором месте в Серии А. "Россонери" на 13 баллов отстают от лидера "Интера", который имеет игру в запасе. "Сассуоло" (26 пунктов) находится в зоне вылета, на предпоследней 19-й позиции – от спасительной 17-й строчки команду отделяет одно очко.

В следующем туре "Милан" 22 апреля в дерби сойдется с "Интером", а "Сассуоло" днем ранее примет "Лечче".

Добавим, что в четверг, 18 апреля, "россонери" сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Ромы". В первом поединке "Милан" дома минимально уступил римлянам (0:1).

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