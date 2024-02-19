"Милан" в меньшинстве потерпел неожиданное поражение в драматичном матче Серии А (видео)

"Россонери" проиграли "Монце" и не воспользовались шансом подняться на вторую позицию.

"Милан" на выезде уступил "Монце" в матче 25-го тура итальянской Серии А. Чрезвычайно напряженный поединок завершился со счетом 4:2 .

Хозяева дважды забили в конце первого тайма – Маттео Пессина реализовал пенальти, а затем Дани Мота отличился с игры.

На 53-й минуте "россонери" остались в меньшинстве – Лука Йович получил прямую красную карточку за удар соперника локтем.

Однако "Милан" нашел силы отыграться – на 64-й минуте забил Оливье Жиру, а на 88-й минуте счет сравнял Кристиан Пулишич.

Но удержать хотя бы ничью подопечным Стефано Пиоли не удалось. На 90-й минуте Уоррен Бондо снова вывел "Монцу" вперед, а окончательный счет игры на 90+5-й минуте установил Лоренцо Коломбо.

Обзор матча "Монца" – "Милан"

Таким образом, "Милан" (52 очка) не воспользовался шансом обойти "Ювентус" (54) и подняться на вторую позицию – "россонери" продолжают идти третьими. "Монца" (33 пункта) занимает 11-е место

В следующем туре "Милан" 25 февраля примет "Аталанту". Днем ранее "Монца" на выезде встретится с "Салернитаной".

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