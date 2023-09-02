"Милан" в меньшинстве удержал победу над "Ромой" и стал единоличным лидером Серии А (видео)

"Милан" на выезде обыграл "Рому" в матче 3-го тура итальянской Серии А. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 1:2 .

"Россонери" вышли вперед уже на 9-й минуте – Оливье Жиру реализовал пенальти.

В начале второго тайма гости закрепили свое преимущество – Рафаэл Леау точным ударом завершил передачу Давиде Калабрии.

На 61-й минуте подопечные Стефано Пиоли остались в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал защитник миланцев Фикайо Томори.

Однако численным преимуществом команда Жозе Моуринью воспользовалась только в самой концовке поединка. На 90+2-й минуте гол забил Леонардо Спинаццола. Спастись от поражения римлянам не удалось.

Добавим, что в этой игре за "волков" дебютировал бельгийский форвард Ромелу Лукаку – звездный новичок "Ромы" вышел на замену на 70-й минуте, но результативными действиями не отличился.

Обзор матча

Это третья подряд победа "Милана" на старте нового розыгрыша Серии А. "Россонери" с 9 очками единолично возглавили турнирную таблицу. "Рома" за три тура набрала всего один балл и идет 18-й.

В следующем туре "Милан" 16 сентября сойдется в дерби с "Интером", а подопечные Моуринью днем позже примут "Эмполи" украинского полузащитника Виктора Коваленко.

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