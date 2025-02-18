"Милан" в меньшинстве упустил победу над "Фейенордом" и вылетел из Лиги чемпионов (видео)

Почти весь второй тайм "россонери" пришлось играть вдесятером из-за удаления Тео Эрнандеса.

"Милан" сыграл вничью с "Фейенордом" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан Сиро" в Милане завершился со счетом 1:1 .

Первая встреча в Роттердаме завершилась победой нидерландского клуба со счетом 1:0. Но уже на первой минуте ответного матча "россонери" восстановили паритет в противостоянии – голом отличился Сантьяго Хименес.

На старте второго тайма итальянский коллектив остался в меньшинстве – на 51-й минуте был удален с поля Тео Эрнандес, получив вторую желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной площадке.

Гости воспользовались численным преимуществом на 73-й минуте, когда Хулиан Карранса ударом головой замкнул подачу с левого фланга.

Обзор матча "Милан" – "Фейенорд"

Таким образом, "Фейенорд" одолел "Милан" со счетом 2:1 по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

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