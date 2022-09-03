"Милан" в огненном дерби переиграл "Интер" и захватил лидерство в Серии А (видео)

Противостояние двух миланских клубов получилось чрезвычайно результативным. Победил в Дерби делла Мадоннина "Милан" - 3:2 .

Однако начиналось все не так радостно для команды Стефано Пиоли. "Нерадзурри" на 21-й минуте вышли вперед усилиями Марцело Брозовича.

Еще в первом тайме "россонери" смогли отыграться - Рафаэл Леау сравнял счет на 28-й минуте.

В начале второй половины встречи "красно-черные" шокировали соперника еще двумя голами. На 54-й минуте отличился Оливье Жиру, которому ассистировал Леау. А уже через шесть минут эта связка сработала наоборот - француз отдал передачу, а португалец оформил дубль.

На 67-й минуте Эдин Джеко сократил отставание своей команды до минимума, но на большее подопечные Симоне Индзаги уже не сподобились - победа в дерби за "Миланом".

"Россонери" с 11 очками поднялись на первую строчку Серии А. "Интер" с 9 баллами занимает пятое место.

В следующем туре "Милан" поедет в гости к "Сампдории", а "нерадзурри" примут "Торино". Обе игры состоятся 10 сентября.

Читайте также:

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Ювентус" споткнулся в поединке с "фиалками", не воспользовавшись возможностью возглавить Серию А (видео)

"Реал" одержал победу в матче лидеров чемпионата Испании и единолично возглавил турнирную таблицу