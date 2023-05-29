"Милан" во второй раз в сезоне обыграл "Ювентус" и гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов (видео)

"Россонери" после победы над "Старой синьорой" забронировали место в топ-4.

"Милан" на выезде минимально победил "Ювентус" в матче 37-го тура итальянской Серии А – 0:1 .

Единственный гол подопечные Стефано Пиоли забили в конце первого тайма. Его автором стал Оливье Жиру – французский форвард на 40-й минуте игры замкнул подачу Давиде Калабрии.

Обзор матча

Для "россонери" это вторая в сезоне победа над "Ювентусом". В домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии "Милан" разобрался с туринцами со счетом 2:0 .

После этого поединка "Милан" (67 очков) обеспечил себе финиш в топ-4 Серии А и таким образом квалифицировался на следующий сезон в групповой этап Лиги чемпионов.

"Ювентус" с 59 баллами остался на седьмой позиции. Стоит отметить, что туринский клуб был лишен 10 очков в Серии А за финансовые махинации.

В заключительном туре "Милан" 4 июня примет "Верону". В этот же день "Ювентус" на выезде встретится с "Удинезе".

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