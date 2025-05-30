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"Милан" возглавил тренер, который шесть раз выигрывал чемпионат Италии
Массимилиано Аллегри во второй раз в карьере будет работать с "россонери".
"Милан" объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Срок контракта 57-летнего итальянского специалиста с "россонери" не указывается.
На посту наставника миланцев Аллегри заменил Сержиу Консейсау, которого уволили накануне.
Массимилиано во второй раз в карьере возглавил "Милан". За свой первый период работы с "россонери" (2010-2014) он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.
Самым успешным этапом в тренерской карьере Аллегри является его работа с "Ювентусом" (2014-2019, 2021-2024), где он по пять раз выиграл Серию А и Кубок Италии, дважды стал обладателем Суперкубка страны, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.
В сезоне-2024/25 "россонери" заняли 8-е место в Серии А и добрались до финала Кубка Италии, где проиграли "Болонье". Следовательно, квалифицироваться в еврокубки "Милану" не удалось.
Напомним, чемпионом Италии-2024/25 стал "Наполи", который всего на одно очко опередил "Интер" в итоговой турнирной таблице.