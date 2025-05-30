"Милан" возглавил тренер, который шесть раз выигрывал чемпионат Италии

Массимилиано Аллегри / © Associated Press

Реклама

"Милан" объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок контракта 57-летнего итальянского специалиста с "россонери" не указывается.

Реклама

На посту наставника миланцев Аллегри заменил Сержиу Консейсау, которого уволили накануне.

Массимилиано во второй раз в карьере возглавил "Милан". За свой первый период работы с "россонери" (2010-2014) он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

Самым успешным этапом в тренерской карьере Аллегри является его работа с "Ювентусом" (2014-2019, 2021-2024), где он по пять раз выиграл Серию А и Кубок Италии, дважды стал обладателем Суперкубка страны, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2024/25 "россонери" заняли 8-е место в Серии А и добрались до финала Кубка Италии, где проиграли "Болонье". Следовательно, квалифицироваться в еврокубки "Милану" не удалось.

Реклама

Напомним, чемпионом Италии-2024/25 стал "Наполи", который всего на одно очко опередил "Интер" в итоговой турнирной таблице.