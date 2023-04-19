"Милан" выбил "Наполи" на пути в полуфинал Лиги чемпионов – команды не забили два пенальти (видео)

"Россонери" помешали неаполитанцам впервые в истории добраться до 1/2 финала главного евротурнира.
"Милан" на выезде сыграл вничью с "Наполи" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Диего Армандо Марадона" закончился со счетом 1:1.
Миланцы могли выходить вперед на 22-й минуте встречи, но Оливье Жиру не реализовал пенальти.
В конце первого тайма французский форвард реабилитировался и забил гол после зрелищного прохода и передачи в исполнении Рафаэла Леау.
Во втором тайме "партенопейцы" пытались переломить ход поединка. На 82-й минуте хозяева заработали пенальти, но с 11-метровой отметки не забил Хвича Кварацхелия.
Лишь в компенсированное время Виктор Осимхен отличился с передачи Джакомо Распадори и возродил интригу в противостоянии, но было уже поздно.
Обзор матча
В первом матче между этими комадами, который состоялся неделю назад, "Милан" на своем поле одолел "Наполи" со счетом 1:0. Следовательно, именно "россонери" оказались сильнее по сумме двух поединков (2:1) и продолжат борьбу в турнире.
В полуфинале Лиги чемпионов "Милан" встретится с триумфатором дуэли между лиссабонской "Бенфикой" и миланским "Интером". В первом матче "Интер" в Португалии обыграл лиссабонцев со счетом 0:2. Ответный поединок команды сыграют в среду, 19 апреля.
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