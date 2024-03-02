"Милан" вырвал победу над "Лацио" в Серии А – римляне умудрились заработать три удаления (видео)

"Милан" на выезде обыграл "Лацио" в матче 27-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 0:1 .

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва "орлы" остались в меньшинстве – на 57-й минуте вторую желтую карточку получил Лука Пеллегрини.

В конце поединка "россонери" воспользовались численным большинством и вырвали победу – на 88-й минуте единственный мяч в игре забил Ноа Окафор.

Отметим, что завершали матч римляне ввосьмером, ведь в компенсированное время за неспортивное поведение были удалены с поля Адам Марушич и Маттео Гендузи.

Обзор матча "Лацио" – "Милан"

"Милан" (56 очков) занимает третье место в Серии А – подопечные Стефано Пиоли на один балл отстают от идущего вторым "Ювентуса", который имеет матч в запасе. "Лацио" (40 пунктов) находится на восьмой позиции – команду Маурицио Сарри отдаляют от зоны Лиги чемпионов 8 очков.

7 марта "Милан" примет пражскую "Славию" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. "Лацио" 5 марта на выезде встретится с "Баварией" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра завершилась победой "орлов" со счетом 1:0).

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