Милевский подрался с другим экс-игроком "Динамо" во время матча медиалиги – видео

Артем Милевский / © ФК Минай

Бывшие футболисты киевского "Динамо" Артем Милевский и Сергей Рыбалка устроили драку во время матча медиалиги.

Инцидент произошел в поединке между командами Ruh Media Team и Ignis, быстро получив огласку в Сети.

На кадрах видно, что между экс-динамовцами сначала вспыхнула словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Партнерам по команде пришлось вмешаться, чтобы разнять участников конфликта.

После матча в соцсетях команд было опубликовано совместное фото Милевского с Рыбалкой, которые пожали друг другу руку.

"Тема закрыта", – говорится в подписи к фото, так что конфликт уже исчерпан.

Отметим, что Милевский – игрок команды IGNIS. Рыбалка – главный тренер RUH Media Team.

