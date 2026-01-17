- Дата публикации
Милевский подрался с другим экс-игроком "Динамо" во время матча медиалиги – видео
Артем Милевский и Сергей Рыбалка устроили драку во время поединка медиалиги.
Бывшие футболисты киевского "Динамо" Артем Милевский и Сергей Рыбалка устроили драку во время матча медиалиги.
Инцидент произошел в поединке между командами Ruh Media Team и Ignis, быстро получив огласку в Сети.
На кадрах видно, что между экс-динамовцами сначала вспыхнула словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Партнерам по команде пришлось вмешаться, чтобы разнять участников конфликта.
После матча в соцсетях команд было опубликовано совместное фото Милевского с Рыбалкой, которые пожали друг другу руку.
"Тема закрыта", – говорится в подписи к фото, так что конфликт уже исчерпан.
Отметим, что Милевский – игрок команды IGNIS. Рыбалка – главный тренер RUH Media Team.
