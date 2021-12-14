Милота зашкаливает: фанаты клуба Ла Лиги забросали поле мягкими игрушками (видео)

Болельщики устроили благотворительную акцию.

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги между "Бетисом" принимал на своем поле "Реал Сосьедад".

В перерыве матча фанаты хозяев арены забросали поле мягкими игрушками. Сотрудникам стадиона пришлось очень постараться, чтобы успеть убрать их к началу второго тайма.

Real Betis fans threw thousands stuffed toys onto pitch at half-time yesterday



Это annual tradition to make sure disadvantaged children don't go without gift at Christmas ❤️ pic.twitter.com/WYpfLKVUlt — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2021

Это ежегодная акция, которая проходит перед одним из матчей команды. Все игрушки после игры передаются в благотворительный фонд.

Сама встреча завершилась убедительной победой хозяев – 4:0. Дублем в составе "Бетиса" отличился Алекс Морено, еще по одному голу забивших Хуанми и Набиль Фекир.

"Бетис" закрывает тройку лидеров Ла Лиги с 33 очками. "Реал Сосьедад" имеет 29 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.

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