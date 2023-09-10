Милота зашкаливает: стало известно, кому Зинченко посвятил гол в ворота сборной Англии (фото)

Александр передал привет своей дочери, которая болела за украинскую сборную перед телевизором.

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отпраздновал свой гол в ворота сборной Англии во время матча 5-го тура отбора на Евро-2024.

26-летний полузащитник побежал к камерам и руками продемонстрировал жест в форме сердца. Как оказалось, забитый мяч Саша посвятил своей старшей дочери Еве.

Жена Александра, телеведущая Влада Седан, опубликовала в Instagram милое фото, на котором 2-летняя девочка в футболке сборной Украины с фамилией отца внимательно следит за празднованием гола в ворота "Трех львов".

"Ева целый день ждала футбол. Видно, что-то знала. У них свои договоренности с папой. Браво, сборная!" – подписала кадр жена игрока.

Добавим, что в начале августа Зинченко во второй раз стал отцом. У Александра и Влады родилась еще одна дочь. Пара поженилась весной 2020 года.

Сборная Украины добыла ничью против Англии – 1:1. На гол Зинченко команда Гарета Саутгейта ответила точным ударом Кайла Уокера.

После матчей пятого тура сборная Англии (13 очков) лидирует в группе С. На втором месте – Украина (7 баллов). Далее следуют Италия (4), Северная Македония (4) и Мальта (0).

В рамках 6 тура отбора Евро-2024 итальянцы 12 сентября будут принимать Украину, а Северная Македония на выезде сыграет с Мальтой.

Смотрите также: Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Читайте также:

"Слава Украине": звезда сборной Англии отличился красивым жестом во время интервью – видео

Подарок для Украины: Италия не сумела обыграть Северную Македонию в отборе на Евро-2024

"Удивительный результат": Зинченко и Ребров высказались о ничьей с Англией в отборе на Евро-2024