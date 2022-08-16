Милота зашкаливает: Усик поразил талисманом от дочери на медиамероприятиях перед боем-реваншем с Джошуа (фото)

Украинский чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик показал талисман, как ему подарила дочь.

Усик встретился с организаторами его реванша с Джошуа, а также журналистами в городе Джидда в Саудовской Аравии. Именно там и состоится бой, получивший название Rage on the Red Sea (Ярость на Красном море).

Интересно, что все это время у Усика в руках был игрушечный ослик. Оказалось, что это "Леля" – талисман, который боксеру подарила его дочь Лиза.

Соответствующие фото Саши с талисманом были опубликованы на странице K2 Promotions в Facebook.

Фото: K2 Promotions Ukraine

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.