Милота зашкаливает: Усик поразил талисманом от дочери на медиамероприятиях перед боем-реваншем с Джошуа (фото)

Украинский чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик показал талисман, как ему подарила дочь.
Усик встретился с организаторами его реванша с Джошуа, а также журналистами в городе Джидда в Саудовской Аравии. Именно там и состоится бой, получивший название Rage on the Red Sea (Ярость на Красном море).
Интересно, что все это время у Усика в руках был игрушечный ослик. Оказалось, что это "Леля" – талисман, который боксеру подарила его дочь Лиза.
Соответствующие фото Саши с талисманом были опубликованы на странице K2 Promotions в Facebook.
Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.
Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.
Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.
- В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
- В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.