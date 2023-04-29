"Минай" благодаря пенальти спасся от поражения в матче 23-го тура УПЛ (видео)

Закарпатцы поделили очки с "Металлистом 1925".
"Минай" и "Металлист 1925" сыграли вничью в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:1.
В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва харьковчане повели в счете – отметился Никита Безуглый.
Никита Безуглый открывает счет в матче с Минаем — 1 :0 ⚽ #Football #UPL #Goals— Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) April 29, 2023
Однако удержать победу подопечным Эдмара не удалось. На 72-й минуте Вадим Витенчук реализовал пенальти и спас закарпатский клуб от поражения.
Минай отыграется благодаря точному удару Витенчука с пенальти #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/qNHuONT3Cc— Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) April 29, 2023
"Минай" (23 очка) занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" (26 баллов) располагается на десятой строчке.
В следующем туре подопечные Владимира Шарана 3 мая сыграют с "Шахтером", а харьковский клуб 4 мая сойдется с "Рухом".
Ранее сообщалось, что вратарь "Шахтера" приостановил футбольную карьеру и вступил в ряды ВСУ.
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