"Минай" благодаря пенальти спасся от поражения в матче 23-го тура УПЛ (видео)

"Минай" и "Металлист 1925" сыграли вничью в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:1 .

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва харьковчане повели в счете – отметился Никита Безуглый.

Однако удержать победу подопечным Эдмара не удалось. На 72-й минуте Вадим Витенчук реализовал пенальти и спас закарпатский клуб от поражения.

"Минай" (23 очка) занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" (26 баллов) располагается на десятой строчке.

В следующем туре подопечные Владимира Шарана 3 мая сыграют с "Шахтером", а харьковский клуб 4 мая сойдется с "Рухом".

Ранее сообщалось, что вратарь "Шахтера" приостановил футбольную карьеру и вступил в ряды ВСУ.

Читайте также:

"Заря" одержала уверенную победу и поднялась на вторую строчку в УПЛ

"Шахтер" одержал волевую победу над "Колосом" и укрепил лидерство в УПЛ (видео)

"Динамо" в большинстве обыграло аутсайдера УПЛ в дебютном матче под руководством Шовковского