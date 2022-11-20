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"Минай" на последних минутах выцарапал победу над "Металлистом" в УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
152
Время на прочтение
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"Минай" на последних минутах выцарапал победу над "Металлистом" в УПЛ

Фото: УПЛ

Закарпатский коллектив прервал свою четырехматчевую безвыигрышную серию.

"Минай" обыграл "Металлист" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на домашней арене закарпатского клуба завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече команда Владимира Шарана забила в конце второго тайма. После передачи Тараса Дмитрука на 87-й минуте отличился Олег Вишневский.

Этим успехом "Минай" прервал свою серию без побед, которая насчитывала четыре поединка.

  • Закарпатцы поднялись на 11-е место в УПЛ, набрав 13 очков. "Металлист" с 15 баллами остался на девятой позиции.
  • В следующем туре, после которого команды отправятся на зимнюю паузу, "Минай" 27 ноября будет играть против "Зари", а харьковчане 25 ноября встретятся с "Черноморцем".

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Дата публикации
Просмотры
152
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