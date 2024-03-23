"Минай" неожиданно обыграл ЛНЗ в перенесенном матче 17-го тура УПЛ (видео)

Закарпатский клуб победил в двух из четырех последних поединков.
"Минай" одолел ЛНЗ в перенесенном матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Встреча в Черкассах завершилась со счетом 1:2.
Несмотря на статус явного фаворита, черкасский клуб потерпел домашнее поражение. На 33-й минуте игры закарпатцев вывел вперед Тимур Кораблин.
Во втором тайме команда Желько Любеновича удвоила свое преимущество – на 59-й минуте голом отличился Денис Устименко.
В конце поединка хозяева отквитали один мяч в компенсированное время усилиями Арада Бара, но этого не хватило для того, чтобы избежать поражения.
Обзор матча ЛНЗ – "Минай"
Одержав две победы в последних четырех матчах, "Минай" (13 очков) продолжает занимать последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. В свою очередь, ЛНЗ (25 баллов) идет на восьмой позиции.
В следующих поединках закарпатцы 31 марта примут "Александрию", а команда Олега Дулуба 1 апреля на выезде встретится с "Рухом".
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