"Минай" неожиданно обыграл ЛНЗ в перенесенном матче 17-го тура УПЛ (видео)

Закарпатский клуб победил в двух из четырех последних поединков.

"Минай" одолел ЛНЗ в перенесенном матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Встреча в Черкассах завершилась со счетом 1:2 .

Несмотря на статус явного фаворита, черкасский клуб потерпел домашнее поражение. На 33-й минуте игры закарпатцев вывел вперед Тимур Кораблин.

Во втором тайме команда Желько Любеновича удвоила свое преимущество – на 59-й минуте голом отличился Денис Устименко.

В конце поединка хозяева отквитали один мяч в компенсированное время усилиями Арада Бара, но этого не хватило для того, чтобы избежать поражения.

Обзор матча ЛНЗ – "Минай"

Одержав две победы в последних четырех матчах, "Минай" (13 очков) продолжает занимать последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. В свою очередь, ЛНЗ (25 баллов) идет на восьмой позиции.

В следующих поединках закарпатцы 31 марта примут "Александрию", а команда Олега Дулуба 1 апреля на выезде встретится с "Рухом".

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