"Минай" неожиданно разобрался с "Черноморцем" и поднялся с последнего места УПЛ (видео)

"Минай" обыграл "Черноморец" в домашнем матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 2:0 .

Закарпатский клуб забил в ворота одесситов по голу в каждом из таймов. Уже на 6-й минуте встречи хозяев вывел вперед Тимур Кораблин.

На 63-й минуте окончательный счет поединка установил Артур Ременяк, удвоив преимущество минайцев.

Обзор матча "Минай" – "Черноморец"

Эта победа позволила "Минаю" (19 очков) покинуть последнее место турнирной таблицы УПЛ и подняться на 15-ю позицию, обойдя "Металлист 1925" по дополнительным показателям. "Черноморец" (29 пунктов) остался на девятой строчке.

В следующем туре команда Желько Любеновича 6 мая на выезде сыграет с "Вересом". Подопечные Романа Григорчука 1 мая проведут перенесенный матч 12 тура чемпионата Украины против "Шахтера".

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