"Минай" одержал важную победу в УПЛ и выбрался из зоны переходных матчей (видео)

"Минай" обыграл "Черноморец" в выездном поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:1 .

Единственный мяч подопечные Владимира Шарана забили во втором тайме. Михаил Гечев выполнил эффектный сольный проход из собственной половины поля и прострелил во вратарскую соперника, где игрок "моряков" Гай Хадида отличился автоголом.

Михаил Гечев проводит успешную атаку с точным ударом по воротам Черноморца ⚽ #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/DrpyIS5NCZ — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 20, 2023

"Минай" (29 очков) поднялся на десятое место в УПЛ. Победа позволила закарпатцам покинуть зону переходных матчей. "Черноморец" с 29 баллами занимает 9-ю позицию.

В следующем туре команда Шарана 25 мая встретится с "Рухом", а подопечные Романа Григорчука в тот же день будут играть против "Львова".

Напомним, последние два клуба по итогам сезона УПЛ понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье"). Третье и четвертое места Первой лиги будут играть стыковые матчи против 13-го и 14-го клубов УПЛ.

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