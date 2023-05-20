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"Минай" одержал важную победу в УПЛ и выбрался из зоны переходных матчей (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Минай" одержал важную победу в УПЛ и выбрался из зоны переходных матчей (видео)

"Черноморец" – "Минай" / Фото: УПЛ

Закарпатский клуб в Одессе нанес поражение "Черноморцу".

"Минай" обыграл "Черноморец" в выездном поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ)0:1.

Единственный мяч подопечные Владимира Шарана забили во втором тайме. Михаил Гечев выполнил эффектный сольный проход из собственной половины поля и прострелил во вратарскую соперника, где игрок "моряков" Гай Хадида отличился автоголом.

"Минай" (29 очков) поднялся на десятое место в УПЛ. Победа позволила закарпатцам покинуть зону переходных матчей. "Черноморец" с 29 баллами занимает 9-ю позицию.

В следующем туре команда Шарана 25 мая встретится с "Рухом", а подопечные Романа Григорчука в тот же день будут играть против "Львова".

Напомним, последние два клуба по итогам сезона УПЛ понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье"). Третье и четвертое места Первой лиги будут играть стыковые матчи против 13-го и 14-го клубов УПЛ.

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Дата публикации
Просмотры
110
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