"Минай" одержал важную победу в УПЛ и выбрался из зоны переходных матчей (видео)

Закарпатский клуб в Одессе нанес поражение "Черноморцу".
"Минай" обыграл "Черноморец" в выездном поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:1.
Единственный мяч подопечные Владимира Шарана забили во втором тайме. Михаил Гечев выполнил эффектный сольный проход из собственной половины поля и прострелил во вратарскую соперника, где игрок "моряков" Гай Хадида отличился автоголом.
Михаил Гечев проводит успешную атаку с точным ударом по воротам Черноморца ⚽ #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/DrpyIS5NCZ— Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 20, 2023
"Минай" (29 очков) поднялся на десятое место в УПЛ. Победа позволила закарпатцам покинуть зону переходных матчей. "Черноморец" с 29 баллами занимает 9-ю позицию.
В следующем туре команда Шарана 25 мая встретится с "Рухом", а подопечные Романа Григорчука в тот же день будут играть против "Львова".
Напомним, последние два клуба по итогам сезона УПЛ понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье"). Третье и четвертое места Первой лиги будут играть стыковые матчи против 13-го и 14-го клубов УПЛ.
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