"Минай" с сумасшедшим камбэком вырвал победу над "Ворсклой" и оттолкнулся от дна УПЛ (видео)

Закарпатцы уступали с разницей в два мяча, но проявили характер и перевернули все с ног на голову.

"Минай" одолел "Ворсклу" в результативном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве закончился со счетом 2:3 .

На 36-й минуте хозяев поля вывел вперед Евгений Павлюк. В начале второго тайма полтавчане увеличили свое преимущество – Антон Глущенко отличился на 55-й минуте.

В середине второго тайма матч прервали из-за воздушной тревоги. После возвращения на поле "Минай" оформил фантастический камбэк, трижды поразив ворота подопечных Сергея Долганского.

Сначала на 74-й минуте за закарпатский клуб забил Артур Ременяк, а через шесть минут Павлюк срезал мяч в свои ворота.

В компенсированное время "Ворскла" заработала пенальти, но не смогла его реализовать. Причем Фелипе дважды не сумел переиграть голкипера минайцев Александра Кемкина – после первой неудачной попытки арбитр разрешил полтавчанам перебить 11-метровый.

Однако это был еще не конец матча. На 90+8-й минуте Ременяк в центре штрафной попал в руку Артему Челядину и рефери назначил пенальти уже в ворота полтавской команды. Вадим Витенчук успешно выполнил приговор и принес подопечным Желько Любеновича чрезвычайно волевую победу.

Обзор матча "Ворскла" – "Минай"

После этого матча "Ворскла" (30 очков) осталась на девятом месте в УПЛ. "Минай" (22 балла) покинул последнюю строчку турнирной таблицы, поднявшись на 15-ю позицию.

В следующем туре "Ворскла" 19 мая примет "Оболонь", а "Минай" в тот же день дома сыграет с "Колосом".

Добавим, что в среду, 15 мая, "Ворскла" встретится с "Шахтером" в финале Кубка Украины, который состоится на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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