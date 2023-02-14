"Минай" сделал официальное заявление по поводу драки с футболистами российского клуба на сборах в Турции

Закарпатский клуб пролил свет на скандальную ситуацию и обвинил российских пропагандистов во лжи.

Футбольный клуб "Минай" выступил с официальным заявлением о массовой драке с футболистами ярославского "Шинника", которая произошла 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus.

Пресс-служба закарпатского клуба сообщила, что к стычке привело позорное поведение игроков российской команды относительно работницы гостиницы и провокационные выкрики в адрес представителей "Миная".

"Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные выкрики в сторону закарпатцев. Информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще и как "бросают".

Уже после окончания стычки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили драку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян.

Перед началом сборов главным требованием "Миная" к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить "Шинник" согласился отель. Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны-террориста не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны", – говорится в заявлении закарпатского клуба.

Ранее СМИ сообщили, что нападающий "Миная" Даниил Колесник вступился за уборщицу, которой в состоянии алкогольного опьянения нахамил россиянин. Перед этим футболист "Шинника" обрыгал туалет.

В результате массовой драки четверо игроков российского клуба с травмами оказались в медпункте.

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