"Минай" в матче с быстрым голом и двумя пенальти набрал первое очко в УПЛ

В понедельник, 5 сентября, в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Минай" принимал "Колос".

"Минай" сыграл вничью в домашнем матче УПЛ против "Колоса" — 1:1 .

Хозяева открыли счет на 4-й минуте поединка – отличился Эльдар Кулиев. Команда из Ковалевки отыгралась еще в первом тайме. На 32-й минуте Павел Ореховский реализовал пенальти.

Через четыре минуты арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но Олег Вишневский не реализовал его.

"Минай" набрал первое очко в сезоне и находится на 13-й позиции турнирной таблицы УПЛ. "Колос" на два очка отстает от лидера — "Зари" — и расположился на втором месте.

В следующем туре закарпатская команда сыграет против "Ингульца", а коваловская встретится с "Металлистом".

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