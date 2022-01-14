"Минай" возглавил тренер, признанный лучшим по итогам года в УПЛ

"Минай" возглавил тренер, признанный лучшим по итогам года в УПЛ

Вместе с ним вошли в штаб еще четверо специалистов.

Ужгородский " Минай " объявил о назначении нового главного тренера.

По информации официального сайта клуба, им стал экс-наставник "Александрии" — Владимир Шаран.

Отмечается, что кроме Шарана тренерский состав ужгородцев полнили еще четверо специалистов — Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович. Что касается срока соглашения 50-летнего Шарана с "Минаем", то об этом ничего неизвестно. В этой должности Шаран заменил Игоря Леонова.

Шаран начал свою карьеру в криворожском "Кривбассе", затем в крапивницкой "Зирке". Работал тренером и в Ужгороде — с сентября 2007 по апрель 2008-го возглавлял "Закарпатье". Наибольшее признание в качестве тренера получил с "Александрией", с которой выигрывал Первую лигу, выводил их в УПЛ, где в сезоне 2016/17 его команда заняла пятое место и впервые в истории добыла право выступать в еврокубках.

Шаран возглавлял "Александрию" с 2010 по 2011 и с 2013 по 2021 год. Под его руководством команда стала третьей в Чемпионате Украины. Эту команду он покинул в середине мая 2021 года . Именно она была его последним клубом в тренерской карьере перед назначением в "Минай";

. Именно она была его последним клубом в тренерской карьере перед назначением в "Минай"; На зимнюю паузу "Минай" ушел на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 10 очков.

Добавим, что в 2018 году именно Шаран был признан лучшим тренером УПЛ по итогам года.