Министр спорта Австралии призвал устранить российского олигарха с поста президента Международной федерации стрельбы

Министр спорта Австралии Ричард Колбек поддерживает призыв отстранить россиянина Владимира Лисина с поста президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Федерация стрельбы Украины выступила с требованием отстранить Лисина от этой должности и заявила, что не будет принимать финансовую поддержку от ISSF, пока ее возглавляет представитель РФ, а австралийцы поддержали эту инициативу.

Об этом сообщил представитель министра.

"Правительство Австралии поддерживает любое решение о запрете или снятии российских и белорусских спортсменов, команд или спортивных администраторов с их должностей в рамках нашего постоянного осуждения непровоцированной и неоправданной войны россии против Украины".

В согласованном заявлении, опубликованном в прошлом месяце, министр Колбек присоединился к министрам спорта 37 стран мира, призывая к отстранению всех отдельных спортсменов и команд из России и Беларуси.

Мы просим Международную федерацию спортивной стрельбы ввести сильнейшие меры против г-на Лисина, в том числе отстранить его от должности президента.

Австралийцы поддерживают народ Украины, и наше правительство будет в дальнейшем призывать международное спортивное сообщество проявлять свою солидарность", – цитирует представителя министра Inside the Games.

Напомним, что главы девяти национальных федераций бокса обратились в Международную боксерскую ассоциацию (IBA) с просьбой отреагировать на поддержку Федерацией бокса России (ФБР) войны в Украине.

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