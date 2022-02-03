Министр спорта: на соревнованиях россияне – конкуренты и страна, с которой мы воюем

Министр спорта: на соревнованиях россияне – конкуренты и страна, с которой мы воюем

Спортсмены "сине-желтых" с пониманием отнеслись к рекомендациям.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался по поводу запрета украинским спортсменам стоять рядом с россиянами и их символикой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.

"Я говорил и буду говорить — спорт вне политики. Олимпиады должны быть выше политики. Но сейчас мы видим провокации, которые случаются с нашими спортсменами. Поэтому мы проводили патриотическое онлайн-совещание для спортсменов и тренеров, дали рекомендации, как себя вести. Чтобы не стояли рядом с российскими спортсменами, не делали фото.

Восемь лет война идет, сейчас это еще обострение ситуации на границе. Потому очень важно, чтобы наши спортсмены реально контролировали эмоции в таких ситуациях. Мы рекомендуем, заставить я не могу. Но если так себя будут вести, то я вообще не понимаю. Как не понимать, что происходит между нашими странами?

Мне очень жаль, потому что мы видим, сколько погибает наших ребят. Я понимаю, что есть дружба много лет между спортсменами, тренирующимися вместе. Но надо понимать, что на соревнованиях это конкуренты. Это страна, с которой мы воюем. Необходимо разделять.

Никто из спортсменов не сказал, что чего-то не понимает. Все согласились и услышали от нас этот месседж. Необходимо контролировать ситуацию, чтобы не было никаких провокаций", — подчеркнул Гутцайт.

Отметим, что в столицу Поднебесной защищать честь Украины отправятся 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Добавим, что олимпийский чемпион Александр Абраменко после "золота" ОИ-2018 в Пхенчхане обнялся на пьедестале с россиянином Ильей Буровым. Также в скандал из-за совместного фото с россиянкой попала и легкоатлетка Ярослава Магучих.

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