Министр спорта ответил, будет ли бойкотировать Украина Олимпиаду из-за допуска россиян

Украина на сегодняшний день не приняла решение о том, будет ли отправлять спортсменов на Олимпийские игры в следующем году. Все, в частности, будет зависеть от мнения общества.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Он говорит, что решение о бойкоте Олимпиады будут принимать с точки зрения интересов Украины.

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"Это не просто спорт – это вопрос внешней политики. Решение об участии должно исходить из интересов нашего государства. Мы должны сохранять холодный ум и принимать взвешенные решения. Каждый спортсмен понимает это", — сказал министр.

В Минмолодежьспорте собираются общаться с обществом.

Напомним, на международные соревнования Всемирные игры дружбы, которые состоятся в 2024 году в Москве и Екатеринбурге, приглашены многие страны, включая Северную Корею и Эритрею.

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