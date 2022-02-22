Министр спорта Великобритании будет настаивать на том, чтобы отобрать у России финал Лиги чемпионов

Министр спорта Великобритании будет настаивать на том, чтобы отобрать у России финал Лиги чемпионов

Политик собирается помешать Путину "использовать события на мировой арене, чтобы узаконить вторжение в Украину".

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис выступила против того, чтобы финал Лиги чемпионов-2021/22 прошел на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Последние события, связанные с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину, подвергают сомнению проведение главного матча турнира в российском городе.

В понедельник, 21 февраля, президент страны-агрессорки Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ , а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".

"У меня есть серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами. Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы узаконить свое незаконное вторжение в Украину", - подчеркнула Дорис.

Имеет серьёзные представления о спортивных мероприятиях, которые были в России, так как Champions League Final, и будут разговоры с соответствующими государственными body.



Мы не можем представить President Putin к exploit events на World Stage для legitimise его illegal invasion of Ukraine. — Nadine Dorries (@NadineDorries) 22 Feb 2022

Ранее сообщалось, что на фоне последних событий решающий матч европейского турнира может состояться на лондонском "Уэмбли", однако представители УЕФА опровергли вариант пересечения финала из России.

В свою очередь, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что финал Лиги чемпионов нельзя проводить в России.

Финал Лиги чемпионов 2021/2022 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры — 8, 9, 15 и 16 марта.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.

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