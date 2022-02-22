Министр спорта Великобритании будет настаивать на том, чтобы отобрать у России финал Лиги чемпионов

Политик собирается помешать Путину "использовать события на мировой арене, чтобы узаконить вторжение в Украину".
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис выступила против того, чтобы финал Лиги чемпионов-2021/22 прошел на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Последние события, связанные с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину, подвергают сомнению проведение главного матча турнира в российском городе.
В понедельник, 21 февраля, президент страны-агрессорки Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ , а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".
"У меня есть серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами. Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы узаконить свое незаконное вторжение в Украину", - подчеркнула Дорис.
Имеет серьёзные представления о спортивных мероприятиях, которые были в России, так как Champions League Final, и будут разговоры с соответствующими государственными body.— Nadine Dorries (@NadineDorries) 22 Feb 2022
Мы не можем представить President Putin к exploit events на World Stage для legitimise его illegal invasion of Ukraine.
Ранее сообщалось, что на фоне последних событий решающий матч европейского турнира может состояться на лондонском "Уэмбли", однако представители УЕФА опровергли вариант пересечения финала из России.
В свою очередь, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что финал Лиги чемпионов нельзя проводить в России.
- Финал Лиги чемпионов 2021/2022 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".
- Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры — 8, 9, 15 и 16 марта.
- Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.
Читайте также:
Польша намерена бойкотировать выездной матч с Россией в плей-офф отбора к ЧМ-2022 из-за признания Путиным "ЛДНР" - СМИ
"Больное, неадекватное существо": реакция украинского и мирового спорта на решение Путина о признании Россией "ЛДНР"
Параллельная реальность: росСМИ опозорилось с медальным зачетом Олимпийских игр-2022