Минмолодежьспорта опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну в Украине

В список попали 23 действующих и бывших атлетов из стран-агрессоров.
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну в Украине.
Его можно увидеть на сайте Минмолодежьспорта.
В список входят представители спорта стран-агрессоров как среди действующих атлетов, так и уже завершивших карьеру.
В общей сложности список спортсменов, поддерживающих полномасштабное вторжение РФ в Украину, насчитывает 23 человека в 18 видах спорта.
В частности, в список входят экс-футболист Роман Широков, экс-боксер Николай Валуев, экс-фигурист Евгений Плющенко, экс-гимнастка Алина Кабаева, которую называют тайной любовницей российского диктатора Владимира Путина.
Среди действующих спортсменов, поддерживающих захватническую войну, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов, гимнаст Иван Куляк, который вышел на награждение с символом оккупантов – буквой "Z" на форме, а также уроженец Симферополя шахматист Сергей Карякин, которого дисквалифицировали за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.
Полный список российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну в Украине
Футбол: Роман Широков, Владзимир Баженов
Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов
Лыжные виды спорта: Александр Легков, Александр Большунов, Александр Даракович, Егор Сорин
Спортивная гимнастика: Иван Куляк
Фигурное катание: Евгений Плющенко
Бокс: Николай Валуев
Смешанные единоборства: Александр Шлеменко
Плавание: Евгений Рылов
Велоспорт: Наталья Цилинская
Баскетбол: Максим Рыженков
Современное пятиборье: Михаил Прокопенко
Хоккей: Дмитрий Басков
Самбо: Юрий Рыбак
Художественная гимнастика: Алина Кабаева
Легкая атлетика: Юрий Моисевич
Дзюдо: Руслан Шарапов
Гандбол: Владимир Коноплев
Пляжный футбол: Михаил Ботников
Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада одобрила персональные санкции против спортсменов, которые поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами РФ.
В подсанкционный список попали 55 российских спортсменов и украинский футболист-предатель Анатолий Тимощук.
Читайте также:
Лишь при одном условии: президент Международной федерации хоккея высказался по поводу допуска РФ и Беларуси
Сборным Украины официально запретили соревноваться на турнирах с участием спортсменов из стран-агрессоров
Глава МОК сообщил, когда будет принято решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024