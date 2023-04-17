Минмолодежьспорта опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну в Украине

В список попали 23 действующих и бывших атлетов из стран-агрессоров.

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну в Украине.

Его можно увидеть на сайте Минмолодежьспорта.

В список входят представители спорта стран-агрессоров как среди действующих атлетов, так и уже завершивших карьеру.

В общей сложности список спортсменов, поддерживающих полномасштабное вторжение РФ в Украину, насчитывает 23 человека в 18 видах спорта.

В частности, в список входят экс-футболист Роман Широков, экс-боксер Николай Валуев, экс-фигурист Евгений Плющенко, экс-гимнастка Алина Кабаева, которую называют тайной любовницей российского диктатора Владимира Путина.

Среди действующих спортсменов, поддерживающих захватническую войну, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов, гимнаст Иван Куляк, который вышел на награждение с символом оккупантов – буквой "Z" на форме, а также уроженец Симферополя шахматист Сергей Карякин, которого дисквалифицировали за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Полный список российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну в Украине

Футбол: Роман Широков, Владзимир Баженов

Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов

Лыжные виды спорта: Александр Легков, Александр Большунов, Александр Даракович, Егор Сорин

Спортивная гимнастика: Иван Куляк

Фигурное катание: Евгений Плющенко

Бокс: Николай Валуев

Смешанные единоборства: Александр Шлеменко

Плавание: Евгений Рылов

Велоспорт: Наталья Цилинская

Баскетбол: Максим Рыженков

Современное пятиборье: Михаил Прокопенко

Хоккей: Дмитрий Басков

Самбо: Юрий Рыбак

Художественная гимнастика: Алина Кабаева

Легкая атлетика: Юрий Моисевич

Дзюдо: Руслан Шарапов

Гандбол: Владимир Коноплев

Пляжный футбол: Михаил Ботников

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада одобрила персональные санкции против спортсменов, которые поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами РФ.

В подсанкционный список попали 55 российских спортсменов и украинский футболист-предатель Анатолий Тимощук.

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