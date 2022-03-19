Минспорта призвало украинские федерации обращаться в международные с просьбой бойкотировать спортсменов страны-агрессора

Минспорта призвало украинские федерации обращаться в международные с просьбой бойкотировать спортсменов страны-агрессора

Россия и Беларусь должны быть исключены из мирового спорта.

В пятницу, 18 марта, Министерство молодежи и спорта Украины направило циркуляры всем национальным федерациям.

Об этом сообщил президент волейбольной федерации Михаил Мельник.

В нем просят обращаться в соответствующие международные федерации с требованием исключения российского и белорусского спорта из всех будущих спортивных мероприятий.

Мельник отметил, что ФПУ еще в первый день войны направила письма в ЕКВ и ФИВБ с такими требованиями, но без Беларуси.

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