Минспорта призвало украинские федерации обращаться в международные с просьбой бойкотировать спортсменов страны-агрессора

Россия и Беларусь должны быть исключены из мирового спорта.
В пятницу, 18 марта, Министерство молодежи и спорта Украины направило циркуляры всем национальным федерациям.
Об этом сообщил президент волейбольной федерации Михаил Мельник.
В нем просят обращаться в соответствующие международные федерации с требованием исключения российского и белорусского спорта из всех будущих спортивных мероприятий.
Мельник отметил, что ФПУ еще в первый день войны направила письма в ЕКВ и ФИВБ с такими требованиями, но без Беларуси.
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