Минус двое: стала известна окончательная заявка сборной Украины на решающий матч отбора к ЧМ-2022

В списке присутствует 23 исполнителя.
Стала известна заявка сборной Украины на заключительный и одновременно судьбоносный выездной поединок отборочного этапа в Чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Так, тренерский штаб во главе с Александром Петраковым внесли в окончательный список 23 футболистов. Вне состава оказались двое исполнителей — Виктор Корниенко и Даниил Сикан — (оба выступают за "Шахтер").
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Вашему вниманию полная заявка "сине-желтых" :
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык;
Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тимчик, Караваев, Матвиенко;
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко;
Нападающие: Яремчук, Довбык, Гармаш.
Отметим, что матч с Боснией и Герцеговиной и Украиной начнется 16 ноября в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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- Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) упустила все шансы пробиться на мировое первенство.
- Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.
- Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.