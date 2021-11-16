Минус двое: стала известна окончательная заявка сборной Украины на решающий матч отбора к ЧМ-2022

В списке присутствует 23 исполнителя.

Стала известна заявка сборной Украины на заключительный и одновременно судьбоносный выездной поединок отборочного этапа в Чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Так, тренерский штаб во главе с Александром Петраковым внесли в окончательный список 23 футболистов. Вне состава оказались двое исполнителей — Виктор Корниенко и Даниил Сикан — (оба выступают за "Шахтер").

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Вашему вниманию полная заявка "сине-желтых" :

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык;

Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тимчик, Караваев, Матвиенко;

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко;

Нападающие: Яремчук, Довбык, Гармаш.

Отметим, что матч с Боснией и Герцеговиной и Украиной начнется 16 ноября в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) упустила все шансы пробиться на мировое первенство.

упустила все шансы пробиться на мировое первенство. Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном , обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.

, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль. Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.

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