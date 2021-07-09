Минус олимпийская лицензия: украинского боксера отстранили на два года за употребление допинга

Евгений Барабанов пропустит Олимпийские игры в Токио.
Украинский боксер Евгений Барабанов не сможет выступить на Олимпийских играх-2020 из-за проваленного допинг-теста.
Накануне Национальный олимпийский комитет утвердил состав сборной Украины на Олимпиаду в Токио. Однако там не оказалось имени Барабанова, который ранее получил олимпийскую лицензию.
Как удалось выяснить "Суспільне Спорт", Барабанов сдал положительный допинг-тест еще в январе 2021 года. После этого он выступал в Европейском лицензионном турнире, где не смог отобраться на Олимпиаду. Несмотря на это, Барабанов получил олимпийскую лицензию по мировому рейтингу.
Однако 26 июня Национальный антидопинговый центр Украины сообщил Федерации бокса Украины о факте нарушения Барабановым антидопинговых правил. Соответственно, он был исключен из заявки на Олимпийские игры.
По информации источника, Барабанова отстранили на 2 года от любой соревновательной деятельности.
Таким образом, Украину в олимпийском боксерском турнире будут представлять пять боксеров: Анна Лысенко (до 69 кг), Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Цотне Рогава (91+ кг).
- Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.
- Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.