Минус олимпийская лицензия: украинского боксера отстранили на два года за употребление допинга

Минус олимпийская лицензия: украинского боксера отстранили на два года за употребление допинга

Евгений Барабанов пропустит Олимпийские игры в Токио.

Украинский боксер Евгений Барабанов не сможет выступить на Олимпийских играх-2020 из-за проваленного допинг-теста.

Накануне Национальный олимпийский комитет утвердил состав сборной Украины на Олимпиаду в Токио. Однако там не оказалось имени Барабанова, который ранее получил олимпийскую лицензию.

Как удалось выяснить "Суспільне Спорт", Барабанов сдал положительный допинг-тест еще в январе 2021 года. После этого он выступал в Европейском лицензионном турнире, где не смог отобраться на Олимпиаду. Несмотря на это, Барабанов получил олимпийскую лицензию по мировому рейтингу.

Однако 26 июня Национальный антидопинговый центр Украины сообщил Федерации бокса Украины о факте нарушения Барабановым антидопинговых правил. Соответственно, он был исключен из заявки на Олимпийские игры.

По информации источника, Барабанова отстранили на 2 года от любой соревновательной деятельности.

Таким образом, Украину в олимпийском боксерском турнире будут представлять пять боксеров: Анна Лысенко (до 69 кг), Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Цотне Рогава (91+ кг).

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

"Путь в Токио": как украинская боксер Анна Лысенко готовится к Олимпийским играм-2020

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