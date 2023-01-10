Минус препятствие для боя за "абсолюта": IBF освободила Усика от обязательной защиты титула

Организация отозвала свое требование к украинцу провести бой против Филиппа Хрговича.

Международная боксерская федерация (IBF) освободила украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика от обязательной защиты титула в поединке с хорватом Филиппом Хрговичем.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Ранее Усика обязали провести бой против обязательного претендента по линии IBF, которым является Хргович. После этого команда хорватского супертяжеловеса призвала к скорейшему проведению торгов на бой с украинцем.

Однако теперь IBF решила отозвать свое требование на проведение боя Усика с Хрговичем.

В то же время, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) ранее назначила британца Даниэля Дюбуа обязательным претендентом на бой с украинцем.

Поэтому Усику еще остается согласовать отсрочку этого поединка, чтобы реализовать свое главное намерение – побиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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