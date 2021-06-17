Минус три: стала известна заявка сборной Украины на матч Евро-2020 против Северной Македонии

В списке 23 исполнителя.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой на игру второго тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии.

Так, на официальном сайте УАФ появился список футболистов украинской команды, которые будут готовиться ко встрече с балканцами.

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Итак, в список попали 23 исполнителя. Пропустят матч с Северной Македонией Александр Зубков (травма), Денис Попов и Роман Безус. Зато вернулся в состав Виктор Цыганков, который был вне игры в предыдущей встрече с Нидерландами. Окончательная заявка выглядит следующим образом:

Вратари — Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

— Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин; Защитники — Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик;

— Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик; Полузащитники — Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков;

— Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков; Нападающие — Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

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Поединок Украина — Северная Македония начнется в 16:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этой игры.

Добавим, что вы также можете следить на ТСН Проспорт за всем, что происходит вокруг матча Украина — Северная Македония.

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