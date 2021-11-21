Минус восемь игроков: "Бавария" понесла серьезные потери перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов

Ряд футболистов мюнхенского клуба пропустят поединок из-за коронавируса.
Мюнхенская "Бавария" потеряла ряд игроков перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо".
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Как сообщает официальный сайт чемпиона Германии, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизонс были отправлены на карантин из-за того, что непосредственно контактировали с человеком, больным коронавирусом.
Выше перечисленные футболисты присоединились на карантине к Йозуа Киммиху, ранее выбывшему из состава по аналогичной причине.
Кроме того, в матче с киевлянами "Бавария" не сможет рассчитывать на Йосипа Станишича и Никласа Зюле, у которых обнаружили COVID-19, а также отбывающего дисквалификацию Дайота Упамекано.
Поединок "Динамо" - "Бавария" состоится во вторник, 23 ноября, на НСК "Олимпийский" в столице Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Добавим, что перед очной битвой в Лиге чемпионов команда Луческу разбила "Черноморец" (6:1) в УПЛ, а подопечные Юлиана Нагельсмана сенсационно уступили "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслиге.
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- После четырех туров "Динамо" с одним баллом занимает последнюю строчку группы E. "Бавария" (12 очков) досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф.
- Конкурентами киевлян в борьбе за евровесну являются "Барселона" (6 пунктов) и "Бенфика" (4 балла). 23 ноября в 22:00 они встретятся в очной битве на "Камп Ноу".
- В матче 2-го тура ЛЧ, который состоялся 29 сентября в Мюнхене, "Динамо" разгромно проиграло "Баварии" (0:5).
- Поединки заключительного шестого тура в квартете E запланированы на 8 декабря: "Бенфика" - "Динамо", "Бавария" - "Барселона".