Минус восемь игроков: "Бавария" понесла серьезные потери перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов

Минус восемь игроков: "Бавария" понесла серьезные потери перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов

Ряд футболистов мюнхенского клуба пропустят поединок из-за коронавируса.

Мюнхенская "Бавария" потеряла ряд игроков перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

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Как сообщает официальный сайт чемпиона Германии, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизонс были отправлены на карантин из-за того, что непосредственно контактировали с человеком, больным коронавирусом.

Выше перечисленные футболисты присоединились на карантине к Йозуа Киммиху, ранее выбывшему из состава по аналогичной причине.

Кроме того, в матче с киевлянами "Бавария" не сможет рассчитывать на Йосипа Станишича и Никласа Зюле, у которых обнаружили COVID-19, а также отбывающего дисквалификацию Дайота Упамекано.

Поединок "Динамо" - "Бавария" состоится во вторник, 23 ноября, на НСК "Олимпийский" в столице Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Добавим, что перед очной битвой в Лиге чемпионов команда Луческу разбила "Черноморец" (6:1) в УПЛ, а подопечные Юлиана Нагельсмана сенсационно уступили "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслиге.

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