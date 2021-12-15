"Мир и любовь": звезда "Милана" побывала на аудиенции у Папы (фото)

Футболист обменялся подарками с главой католической церкви.
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович встретился с Папой Франциском.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Во время аудиенции 40-летний швед подарил понтифику свою новую автобиографическую книгу под названием "Адреналин". Также Златан вручил Папе Римскую футболку Милана с 11-м игровым номером.
"Эта книга – часть моей истории, она содержит описание моей жизни и небольшое послание", — сказал Златан.
Peace and Love @Pontifex_ln pic.twitter.com/Pm6R3jRM1D– Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 14, 2021
В ответ Франциск вручил игроку "Спорт по словам Папы Франциска" – сборник интервью, посвященных размышлениям понтифика на тему спорта.
- 40-летний швед перебрался в милан в январе 2020 года.
- В этом сезоне Ибрагимович провел за "россонери" 14 матчей, забил семь голов и сделал один ассист.
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