"Мир и любовь": звезда "Милана" побывала на аудиенции у Папы (фото)

"Мир и любовь": звезда "Милана" побывала на аудиенции у Папы (фото)

Футболист обменялся подарками с главой католической церкви.

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович встретился с Папой Франциском.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Во время аудиенции 40-летний швед подарил понтифику свою новую автобиографическую книгу под названием "Адреналин". Также Златан вручил Папе Римскую футболку Милана с 11-м игровым номером.

"Эта книга – часть моей истории, она содержит описание моей жизни и небольшое послание", — сказал Златан.

В ответ Франциск вручил игроку "Спорт по словам Папы Франциска" – сборник интервью, посвященных размышлениям понтифика на тему спорта.

40-летний швед перебрался в милан в январе 2020 года.

В этом сезоне Ибрагимович провел за "россонери" 14 матчей, забил семь голов и сделал один ассист.

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