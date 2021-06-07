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Мир остановился на мгновение: впечатляющие кадры взрыва элестростанции во время футбольного матча (видео)

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Мир остановился на мгновение: впечатляющие кадры взрыва элестростанции во время футбольного матча (видео)

Скріншот відео

Автор ролика запечатлел удивительное событие.

В Англии во время футбольного матча был заснят процесс контролируемого взрыва электростанции. Событие произошло в воскресенье, 6 июня, в городе Рагли (графство Стаффордшир).

На камеру, которая вела съемку матча, попал момент сноса четырех дымовых труб на электростанции. В момент взрыва игра была остановлена. Все участники поединка с интересом наблюдали за впечатляющим действом.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, баскетбольный матч в Израиле прервала ракетная атака.