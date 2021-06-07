Мир остановился на мгновение: впечатляющие кадры взрыва элестростанции во время футбольного матча (видео)

Автор ролика запечатлел удивительное событие.

В Англии во время футбольного матча был заснят процесс контролируемого взрыва электростанции. Событие произошло в воскресенье, 6 июня, в городе Рагли (графство Стаффордшир).

На камеру, которая вела съемку матча, попал момент сноса четырех дымовых труб на электростанции. В момент взрыва игра была остановлена. Все участники поединка с интересом наблюдали за впечатляющим действом.

Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley pic.twitter.com/rl3NzEMK0C — Urban Pictures (@Urban_Pictures) June 6, 2021

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, баскетбольный матч в Израиле прервала ракетная атака.

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