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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
396
Время на прочтение
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Мир спорта отреагировал на трагическую гибель в горах олимпийской чемпионки по биатлону

Известные спортсмены прощаются с Лаурой Дальмайер.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер / © Associated Press

28 июля бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана.

31-летнюю спортсменку пытались спасти. Но из-за отдаленности района трагедии, сложный рельеф и погоду спасательный вертолет смог добраться до места событий только на следующий день.

В конце концов, Дальмайер нашли мертвой. На трагическую гибель Лауры отреагировали многие спортсмены, а также спортивные деятели.

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Биатлонистки Анаис Шевалье-Буше и Марте Улсбю-Ройселан

Биатлонистка Юни Арнеклейв

Биатлонистка Кайса Мякяряйнен

Биатлонистки Лу Жанмонно и Александра Меркушина

Биатлонистка Магдалена Нойнер

Биатлонистка Вита Семеренко

Биатлонисты Виталий Мандзын и Андрей Хмиль

Скелетонист Владислав Гераскевич и биатлонист Эмильен Клод

Международный союз биатлонистов

Футбольный клуб "Шальке"

Дальмайер – одна из самых титулованных биатлонисток в истории. Лаура является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и победительницей Кубка мира-2016/17. В мае 2019 года она объявила о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр погиб от удара молнии.

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Дата публикации
Количество просмотров
396
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