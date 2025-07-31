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Мир спорта отреагировал на трагическую гибель в горах олимпийской чемпионки по биатлону
Известные спортсмены прощаются с Лаурой Дальмайер.
28 июля бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана.
31-летнюю спортсменку пытались спасти. Но из-за отдаленности района трагедии, сложный рельеф и погоду спасательный вертолет смог добраться до места событий только на следующий день.
В конце концов, Дальмайер нашли мертвой. На трагическую гибель Лауры отреагировали многие спортсмены, а также спортивные деятели.
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Биатлонистка Кайса Мякяряйнен
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Биатлонистка Магдалена Нойнер
Биатлонистка Вита Семеренко
Биатлонисты Виталий Мандзын и Андрей Хмиль
Скелетонист Владислав Гераскевич и биатлонист Эмильен Клод
Международный союз биатлонистов
Футбольный клуб "Шальке"
Дальмайер – одна из самых титулованных биатлонисток в истории. Лаура является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и победительницей Кубка мира-2016/17. В мае 2019 года она объявила о завершении карьеры.
Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр погиб от удара молнии.