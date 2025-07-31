Мир спорта отреагировал на трагическую гибель в горах олимпийской чемпионки по биатлону

Лаура Дальмайер / © Associated Press

Реклама

28 июля бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана.

31-летнюю спортсменку пытались спасти. Но из-за отдаленности района трагедии, сложный рельеф и погоду спасательный вертолет смог добраться до места событий только на следующий день.

В конце концов, Дальмайер нашли мертвой. На трагическую гибель Лауры отреагировали многие спортсмены, а также спортивные деятели.

Реклама

Биатлонистки Аита Гаспарин и Ингрид Тандреволд

Биатлонистки Анаис Шевалье-Буше и Марте Улсбю-Ройселан

Биатлонистка Юни Арнеклейв

Биатлонистка Кайса Мякяряйнен

Биатлонистки Лу Жанмонно и Александра Меркушина

Биатлонистка Магдалена Нойнер

Биатлонистка Вита Семеренко

Биатлонисты Виталий Мандзын и Андрей Хмиль

Скелетонист Владислав Гераскевич и биатлонист Эмильен Клод

Международный союз биатлонистов

Футбольный клуб "Шальке"

Дальмайер – одна из самых титулованных биатлонисток в истории. Лаура является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и победительницей Кубка мира-2016/17. В мае 2019 года она объявила о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр погиб от удара молнии.