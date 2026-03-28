Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории футбольных сборных

Бывший наставник донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории национальных сборных по футболу.

На полуфинальный матч плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира-2026 против Турции он вывел сборную Румынии в возрасте 80 лет и 7 месяцев.

Предыдущее достижение принадлежало Алану Тейлору, который в 2023 году в возрасте 80 лет и 6 месяцев возглавлял сборную Островов Кука.

Отметим, что матч завершился поражением румын со счетом 0:1. В финале плей-офф турки 31 марта сразятся за путевку на Мундиаль с косоварами, которые в полуфинале одолели Словакию (4:3).

Самые возрастные тренеры в истории футбольных сборных

1. Мирча Луческу (2026) — Румыния, 80 лет и 7 месяцев

2. Алан Тейлор (2023) — Острова Кука, 80 лет и 6 месяцев

3. Отто Пфистер (2018) — Афганистан, 80 лет и 4 месяца

4. Роке Масполи (1997) — Уругвай, 80 лет и 1 месяц

5. Франсишку Филью (2020) — Маврикий, 79 лет и 2 месяца

Действующий контракт Луческу со сборной Румынии рассчитан до завершения ЧМ-2026. Поскольку румыны не смогли попасть на Мундиаль, то Луческу, скорее всего, провел последний матч во главе сборной.

Напомним, в августе 2024 года Мирча во второй раз в карьере возглавил сборную Румынии. Впервые он тренировал румынскую национальную команду на старте своей тренерской карьеры — с 1981 по 1986 год.

Предыдущим местом работы Луческу было киевское "Динамо", которое он возглавлял с лета 2020 по ноябрь 2023 года. Уже в дебютном сезоне Мирча выиграл с киевлянами чемпионат и Кубок Украины, а также вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

С 2004 по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера". С "горняками" румын выиграл 22 трофея: 8 раз становился победителем чемпионата Украины, шесть — национального кубка, семь — Суперкубка Украины, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА.

