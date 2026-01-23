ТСН в социальных сетях

Мирчу Луческу экстренно госпитализировали в Бухаресте – СМИ

Сейчас 80-летний экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" находится под пристальным наблюдением врачей.

Мирча Луческу

Мирча Луческу / © ФК Динамо Киев

Главный тренер сборной Румынии Мирч Луческу был экстренно госпитализирован в Бухаресте.

Как сообщает ProSport.ro, сейчас 80-летний экс-тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" находится под пристальным наблюдением врачей.

Отмечается, что в период зимних праздников Луческу переболел тяжелой простудой, которая привела к осложнениям из-за его давних проблем с сердцем и почтенного возраста. Сначала тренер проходил курс интенсивного лечения, однако состояние не улучшилось, а наоборот – возникли новые осложнения.

Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Весной команда сыграет в плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года. Для выхода на Мундиаль румынам нужно сначала обыграть Турцию, а затем одолеть победителя пары Словакия – Косово.

Луческу во второй раз возглавляет сборную Румынии. Впервые он тренировал румынскую национальную команду на старте своей тренерской карьеры – с 1981 по 1986 год.

Предыдущим местом работы Луческу было киевское "Динамо", которое он возглавлял с лета 2020 по ноябрь 2023 года. Уже в дебютном сезоне Мирча выиграл с киевлянами чемпионат и Кубок Украины, а также вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

С 2004 по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера". С "горняками" румын выиграл 22 трофея: 8 раз становился победителем чемпионата Украины, шесть – национального кубка, семь – Суперкубка Украины, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА.

