Мировое признание: Усик стремительно взлетел в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса

Журнал The Ring поставил украинца вслед за обладателем своего пояса Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер Александр Усик после своей выдающейся победы над британцем Энтони Джошуа сделал огромный скачок в рейтинге лучших супертяжеловесов планеты.

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34-летний украинец, который до этого занимал десятое место, теперь поднялся на первую строчку. Выше него сейчас находится лишь обладатель титула WBC и действующий чемпион The Ring в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри.

Отметим, что Джошуа в этом рейтинге теперь идет следом за Усиком. Далее расположился американец Деонтей Уайлдер, который 9 октября попытается отобрать у Фьюри пояс WBC.

Топ-10 супертяжелого дивизиона по версии The Ring

Чемпион - Тайсон Фьюри

1.Александр Усик

2. Энтони Джошуа

3. Деонтей Уайлдер

4. Диллиан Уайт

5. Джозеф Паркер

6. Энди Руис

7. Луис Ортис

8. Майкл Хантер

9. Оскар Ривас

10. Джо Джойс

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг , прозвучавший на 5 секунд раньше.

В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но , прозвучавший на 5 секунд раньше. Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой". А на пресс-конференции Усик сказал, что бой-реванш с британцем хочет провести в Украине.

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