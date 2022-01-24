"Мишкопад": в США обновили мировой рекорд по количеству мягких игрушек на льду

"Мишкопад": в США обновили мировой рекорд по количеству мягких игрушек на льду

Все собранные игрушки отдадут детям, которые в этом нуждаются.

Во время матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) между "Херши" и "Хартфордом" состоялась благотворительная акция, побившая мировой рекорд.

Она заключалась в том, чтобы собрать как можно больше мягких игрушек для местных детских благотворительных организаций.

В середине первого периода болельщики начали массово забрасывать ледовую площадку игрушками. В результате "мишкопада" удалось собрать 52 341 игрушку.

Таким образом, фанаты "Херши" побили свой же рекорд, установленный в 2019 году. Тогда болельщики "медведей" бросили на лед 45 650 игрушек. В прошлом сезоне мероприятие не состоялось из-за коронавируса.

"Будет много счастливых детей, и для меня это важнее просто хоккейного матча", - прокомментировал акцию главный тренер "Херши" Скотт Аллен.

Отмечается, что в рамках общественной программы, кроме всех собранных игрушек, благотворительным организациям также будет пожертвовано больше 52 тысяч долларов.

Хоккеистов в Пенсильвании забрасывали мягкими игрушками | Новости мира

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