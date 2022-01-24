"Мишкопад": в США обновили мировой рекорд по количеству мягких игрушек на льду

Все собранные игрушки отдадут детям, которые в этом нуждаются.
Во время матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) между "Херши" и "Хартфордом" состоялась благотворительная акция, побившая мировой рекорд.
Она заключалась в том, чтобы собрать как можно больше мягких игрушек для местных детских благотворительных организаций.
В середине первого периода болельщики начали массово забрасывать ледовую площадку игрушками. В результате "мишкопада" удалось собрать 52 341 игрушку.
Таким образом, фанаты "Херши" побили свой же рекорд, установленный в 2019 году. Тогда болельщики "медведей" бросили на лед 45 650 игрушек. В прошлом сезоне мероприятие не состоялось из-за коронавируса.
"Будет много счастливых детей, и для меня это важнее просто хоккейного матча", - прокомментировал акцию главный тренер "Херши" Скотт Аллен.
Отмечается, что в рамках общественной программы, кроме всех собранных игрушек, благотворительным организациям также будет пожертвовано больше 52 тысяч долларов.
Читайте также:
Дикость из Бразилии: фанат с ножом ворвался на поле во время матча (видео)
Тренер "Ливерпуля" Клопп после победы угостил фанатов пивом - видео заполонило соцсети
Российский шахматист отказался играть в защитной маске от коронавируса и получил техническое поражение