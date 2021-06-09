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Мисс сборной Украины на Евро-2020: опрос к старту главного футбольного турнира года

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Мисс сборной Украины на Евро-2020: опрос к старту главного футбольного турнира года

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Болельщикам придется поломать голову, за кого отдать голос.

В преддверии старта Чемпионата Европы по футболу ТСН Проспорт предлагает определить самую красивую избранницу игроков сборной Украины. Представляем список номинанток и их фото.

ДЕВУШКА АНАТОЛИЯ ТРУБИНА МАРИНА

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ЖЕНА АНДРЕЯ ПЯТОВА ЮЛИЯ

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ЖЕНА НИКОЛАЯ МАТВИЕНКО АННА

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ДЕВУШКА ИЛЬИ ЗАБАРНОГО АНГЕЛИНА

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ЖЕНА СЕРГЕЯ КРИВЦОВА ЮЛИЯ

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ЖЕНА АЛЕКСАНДРА ЗИНЧЕНКО ВЛАДА

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ДЕВУШКА ВИТАЛИЯ МИКОЛЕНКО ВИКТОРИЯ

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ЖЕНА АЛЕКСАНДРА КАРАВАЕВА ИННА

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ЖЕНА АЛЕКСАНДРА ТЫМЧИКА КАРИНА

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ЖЕНА ТАРАСА СТЕПАНЕНКО МАРГАРИТА

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ЖЕНА СЕРГЕЯ СИДОРЧУКА АННА

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ЖЕНА ЕВГЕНИЯ МАКАРЕНКО ТАТЬЯНА

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ЖЕНА РУСЛАНА МАЛИНОВСКОГО РОКСАНА

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ЖЕНА РОМАНА БЕЗУСА АННА

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ДЕВУШКА ГЕОРГИЯ СУДАКОВА ЛИЗА

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ДЕВУШКА ВИКТОРА ЦЫГАНКОВА РОМАНА

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ЖЕНА МАРЛОСА АННА ПАУЛА

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ЖЕНА АНДРЕЯ ЯРМОЛЕНКО ИННА

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ЖЕНА АЛЕКСАНДРА ЗУБКОВА АННА

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ЖЕНА РОМАНА ЯРЕМЧУКА КРИСТИНА

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ЖЕНА АРТЕМА БЕСЕДИНА РАДМИЛА

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ЖЕНА АРТЕМА ДОВБИКА ЮЛИЯ

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