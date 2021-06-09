Мисс сборной Украины на Евро-2020: опрос к старту главного футбольного турнира года

Болельщикам придется поломать голову, за кого отдать голос.
В преддверии старта Чемпионата Европы по футболу ТСН Проспорт предлагает определить самую красивую избранницу игроков сборной Украины. Представляем список номинанток и их фото.
ДЕВУШКА АНАТОЛИЯ ТРУБИНА МАРИНА
ЖЕНА АНДРЕЯ ПЯТОВА ЮЛИЯ
ЖЕНА НИКОЛАЯ МАТВИЕНКО АННА
ДЕВУШКА ИЛЬИ ЗАБАРНОГО АНГЕЛИНА
ЖЕНА СЕРГЕЯ КРИВЦОВА ЮЛИЯ
ЖЕНА АЛЕКСАНДРА ЗИНЧЕНКО ВЛАДА
ДЕВУШКА ВИТАЛИЯ МИКОЛЕНКО ВИКТОРИЯ
ЖЕНА АЛЕКСАНДРА КАРАВАЕВА ИННА
ЖЕНА АЛЕКСАНДРА ТЫМЧИКА КАРИНА
ЖЕНА ТАРАСА СТЕПАНЕНКО МАРГАРИТА
ЖЕНА СЕРГЕЯ СИДОРЧУКА АННА
ЖЕНА ЕВГЕНИЯ МАКАРЕНКО ТАТЬЯНА
ЖЕНА РУСЛАНА МАЛИНОВСКОГО РОКСАНА
ЖЕНА РОМАНА БЕЗУСА АННА
ДЕВУШКА ГЕОРГИЯ СУДАКОВА ЛИЗА
ДЕВУШКА ВИКТОРА ЦЫГАНКОВА РОМАНА
ЖЕНА МАРЛОСА АННА ПАУЛА
ЖЕНА АНДРЕЯ ЯРМОЛЕНКО ИННА
ЖЕНА АЛЕКСАНДРА ЗУБКОВА АННА
ЖЕНА РОМАНА ЯРЕМЧУКА КРИСТИНА
ЖЕНА АРТЕМА БЕСЕДИНА РАДМИЛА
ЖЕНА АРТЕМА ДОВБИКА ЮЛИЯ