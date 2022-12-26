"Миссия Петракова завершена": сборная Украины по футболу поедет на следующий сбор с новым тренером

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не будет продлевать контракт с главным тренером сборной Украины по футболу Александром Петраковым.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Telegram.

Отмечается, что вопрос о продлении контракта с Александром Петраковым не рассматривался на заседании исполкома УАФ, в то время как соглашения с тренером молодежной сборной Русланом Ротанем и Сергеем Нагорняком, возглавляющим юниорскую команду, были пролонгированы.

"Миссия Александра Петракова в национальной команде завершена. Его соглашение истекает со дня на день, и вопрос о пролонгации не рассматривался на заседании исполкома на прошлой неделе. Хотя в младших командах пролонгировали Руслана Ротаня и Сергея Нагорняка", – говорится в сообщении.

Петраков возглавил сборную Украины осенью 2021, его контракт с национальной командой рассчитан до 31 декабря 2022 года. Под руководством Петракова национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила в решающем матче плейоф отбора Уэльса.

Ребров стал главным тренером "Аль-Айна" летом 2021 года. Ранее он возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Под руководством украинца "Аль-Айн" выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда Реброва стала победителем Кубка лиги ОАЭ.

В марте 2023 сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024, где ее соперниками будут Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.

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