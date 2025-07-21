"Миссия выполнена": Усик обратился к болельщикам после победы в реванше с Дюбуа

Александр Усик / © instagram.com/queensberrypromotions

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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к болельщикам после яркой победы в бою-реванше против Даниеля Дюбуа.

"Спасибо за вашу поддержку. Какая невероятная ночь – 3-кратный абсолютный чемпион мира. Миссия выполнена", – написал Усик на своей странице в Instagram.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

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На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

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После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, на победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри и Владимир Кличко.